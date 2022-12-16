足總盃　標準流浪鬥和富大埔 硬碰硬！

「足總盃」8強對決周六（17日）於青衣運動場上演，標準流浪與和富大埔硬碰硬。流浪早前曾於「高級組銀牌賽」淘汰大埔，今次再於另一項盃賽相遇，當然希望照辦煮碗；至於「綠戰士」則希望能夠一洗連敗頹風，用一場勝仗為2022年作結，兩軍為晉級必定爭崩頭。（無綫電視85台周六下午3時直播）

標準流浪上場「菁英盃」賽和東方，各項賽事錄得4場不敗，加上今季兩鬥和富大埔取得1勝1和，賽前自然稍被看高，但技術顧問米路卻提醒球員不要自滿，強調對手並不容易應付：「大埔喺雷仙奴加盟後，實力有所提升，唔可以同之前兩場相提並論；另外今場屬於『一場過』嘅淘汰賽，唔容許有任何犯錯空間，我哋目標係要晉級。」陣容方面，首席射手祖連奴能夠刑滿復出。

剛回巢的前鋒亞加斯圖，上場正選上陣踢了約60分鐘，但未能取得入球，他承認此刻狀態未足，盼望今場表現能夠有所改善：「今次係我生涯第一次對大埔，對佢哋認識唔深，唯一淨係識同鄉雷仙奴；不過唔理對手實力係點，自己都要踢得好，我有信心今場可以開齋，同帶領球隊贏波。」

遭遇4連敗的大埔，極需一場勝仗重拾信心，今季首次於「足總盃」亮相，主教練李恆滙表示球隊非常重視今場大戰，尤其「高級組銀牌賽」出局後，更希望能在「足總盃」作出好成績。「綠戰士」今季曾於聯賽逼和流浪，「滙Sir」認為球隊有能力再與對手打成均勢，但承認對手不易應付：「對手加咗亞加斯圖，明顯係好有爭勝心，呢場大埔有必要先做好防守。」今場除了有隊長陳曉鋒停賽之外，主力中堅加比爾仍受傷患困擾，情況仍有待觀察。

大埔曾於2008/09賽季問鼎「足總盃」冠軍，重溫球會近日於facebook專頁上載的昔日捧盃舊照，該場決賽有份取得入球的史建威，都說當時記憶瞬間湧上心頭：「踢咁耐波係得嗰次決賽，由熱身到完場自己會不斷毛管戙，希望今年會再有呢種感覺。」他叮囑大埔要以踢決賽的心態，去對待視今仗：「要好似打仗咁應付呢場淘汰賽，比平時更加要打醒12分精神。」

【兩隊預計正選陣容】

標準流浪

門將：11.梁興傑

後衞：12.盧均宜 89.賈思浩 55.基藍馬 4.金旻奎

中場：10.林嘉緯 14.余在言 5.林遼太 16.林衍廷 90.祖連奴

前鋒：96.亞加斯圖

和富大埔

門將：63.李瀚灝

後衞：6.羅振庭 4.馮冠鳴 26.李家豪 31.翁煦濤

中場：10.雷仙奴 67.利馬 11.史建威

前鋒：99.鄭子森 20.保連奴 9.鍾偉強