FIFA為世盃向球會「補水」 曼城攞最多

世界盃接近尾聲，國際足協（FIFA）將會為出戰世界盃的球員所屬球會，提供「補水」，如球員在世界盃殺入決賽或季軍戰的話，FIFA要為其所屬球會補償約37萬美元，而以英超球隊來說，攞到最多「補水」的球會就是「藍月亮」。

由於球員要參加世界盃，他們要向球會請假，因此FIFA會為他們所屬球會作補貼，球員在世界盃期間每出賽一日，FIFA將向其球會補貼約1萬美元，換言之，躋身決賽或季軍戰的球員所屬球隊可獲最高的37萬美元。

單是以英超的20隊來計算，曼城是獲得最多「補水」的球會，獲得高達400萬美元的補貼，其中祖利安艾華利斯隨阿根廷殺入決賽，基爾獲加、史東斯、基亞利殊、菲爾科頓及加雲菲臘斯跟英格蘭闖入8強，仲有葡萄牙的魯賓戴亞斯、貝拿度施華及祖奧簡些路等，都殺入8強，令藍月亮可以攞到唔少補貼。

至於僅次曼城，獲補貼第二多的英超球會就是車路士，可獲286萬美元，曼聯排第3獲265萬美元，熱刺可獲240萬美元排第4，利物浦則排第5、可獲180萬美元。