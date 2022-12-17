阿古路跟美斯同房　決賽前夕做「心靈雞湯」

阿根廷殺入世界盃決賽，全隊示氣高漲，已經退役嘅阿古路尋日突然喺訓練場出場，仲幫手做陪練，而且據外媒報道指，佢仲再次同美斯做同房做室友，為「美球王」全力打氣。

34歲嘅阿古路由於心臟問題，去年已經掛靴，但佢自8強開始已經一直喺卡塔爾為阿根廷打氣，尋日落埋訓練場幫手陪練之餘，亦搬埋去同由細玩到大嘅美斯同房，佢哋呢對好朋友過去一起在國家隊時，一直都是室友，自從阿古路退役，美斯就沒有再找其他隊友同房，只是獨居一室，在決賽前他再阿古路，無疑是對這位球王在精神及心靈上一個很大嘅支持。

美斯同阿古路並肩作戰多年，感情深厚，美斯更是阿古路兒子Benjamin嘅契爺，阿古路在世界盃決賽前嘅出現，不但對阿根廷，甚至是美斯都是最強嘅「心靈雞湯」。

阿根廷球員眾志成城，除左阿古路之外，主帥史卡朗尼更邀請幾位因傷缺陣嘅隊員一齊助陣，當中包括盧施素、祖亞昆哥利亞及尼高拉斯干沙利斯都會在周日出現為阿根廷打氣。