拿度首奪ATP最受球迷歡迎獎　破費達拿壟斷

ATP官網公布2022賽季年度獎項，西班牙球王拿度榮膺年度最受球迷歡迎獎，終結了費達拿贏得這長達19年的獎項；同時，國際網球協會（ITF）亦公布了年度最佳，今季同樣奪得兩項大滿貫的拿度與施華德，分別當選最佳男、女球手。

年近尾聲，又是派「成績表」的時間，網壇公布了年度最佳各獎項，今季連贏澳網及法網冠軍的拿度，以累積生涯22貫成為史上第1人，他當選ATP年度最受球迷歡迎獎項的得主，這個獎項自2003年起由瑞士天王費達拿壟斷多年；同時，拿度亦第五度被ITF選為年度最佳。而拿度周五在個人社交平台宣布，與合作已久的教練Francisco Roig將離開團隊，作個人新發展。

至於以19歲之齡成為50年來最年輕年終世界第一的西班牙新星艾卡華斯，則獲ATP年度進步最快獎，他今季共獲得五項冠軍，當中包括美網，而其教練費拉羅則當選為年度最佳教練。

另方面，世界「一姐」施華德則被ITF選為今季年度最佳女球手，首奪這個榮譽的她今季表現搶眼，贏得法網及美網兩大滿貫，生涯累積三個大滿貫獎座，同時今季奪得8個WTA賽事冠軍，並一度保持37場連勝紀錄，當選年度最佳可謂實至名歸。