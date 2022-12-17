希亞路：格仔兵季軍戰奏凱「哥」

世盃季軍戰，克羅地亞對摩洛哥。

毫無疑問，克羅地亞及摩洛哥對未能進身世盃決賽感到相當失望，但我認為他們兩隊應該為自己的成就而感到自豪，因為沒有人預期他們可以走得這麼遠。

摩洛哥被法國擊敗令人感到惋惜。他們交出難以置信的好表現，縱使路曼沙斯及馬沙拉奧兩位主力守衞，因傷未能上陣或提早離場，球隊依然能夠為法國的後防帶來麻煩。明顯地，其中幾位防守力較佳的球員，今仗也未有足夠的比賽狀態披甲上陣。

摩洛哥4強的時候排出5後衞陣式，嘗試減低法國的進攻威脅，但面對中場實力十分強勁的克羅地亞，預期他們會回復4-3-3陣式。薛耶治及保法爾將會在邊路構成威脅，而前鋒安尼斯利面對法國時表現平靜，將希望可以有較多觸球機會，並利用他的高空優勢製造出好效果。

克羅地亞雖然完敗給阿根廷，但勢必渴望可以為莫迪歷的世盃旅途畫上完美句號。1998年當我代表西班牙國家隊時，他們取得季軍而回，如果再一次做到的話，真的是一個非凡成就。

預期克羅地亞將會在中場中路取得大部分的控球時間，但他們需要加強前線進攻火力。除了於分組賽以4比1擊敗加拿大一仗外，他們其餘5場比賽只攻入兩球，所以進攻力明顯地是球隊的弱點。

然而，中前場的比列錫，以及不得不提的莫迪歷將繼續提供強大的創造力，如果洛夫雲及加華度爾能夠保持後防緊密的話，我認為克羅地亞今仗將可險勝摩洛哥，再一次成為世盃季軍。