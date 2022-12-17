季軍戰冇包袱！ 克羅地亞摩洛哥大騷娛賓

今晚世盃季軍戰克羅地亞對摩洛哥，雖然兩隊喺今屆賽事以防守為主，但嚟到象徵性質為主嘅季軍戰，雙方冇晒心理包袱，可以盡情享受快樂足球，會大踢開放式足球鬥攻。事實上近11屆世盃季軍戰有10次總入球開3球或以上，不妨再追中位數2.5球嘅入球大。

（ViuTV 99、Now 618及616周六晚11時直播）

克羅地亞今屆正選陣容年齡較大，主將莫迪歷更加已經37歲，所以球隊喺晉級過程中，往往踢得較為保守，以節省體力。嚟到季軍戰，預料領隊達歷會大幅輪換陣容，畀班較年輕嘅副選落場，提升球隊活力之餘，亦等佢哋感受世盃氣氛。呢批副選球員為爭上位，勢必落力表現自己，希望盡量入多幾球為未來前途鋪路。

安尼斯利夠卡士入波

「非洲奇兵」摩洛哥雖然今屆6戰僅入5球，但佢哋比賽過程之中，表現並唔保守，往往由中場開始壓迫對手，再施以快速反擊，非常夠侵略性，只可惜把握力稍遜，浪費唔少入波機會。球隊殺入4強已經超額完成，球員今晚壓力亦較細，有利改善埋門一腳。其中效力西維爾嘅前鋒安尼斯利射術及頂上功夫同樣唔錯，佢今屆有兩球進帳，摩洛哥有本錢攻入克羅地亞大門，雙方可望合演入球騷告別今屆之旅。