法國有「冠軍吉祥物」　躺着也捧盃？

今屆世界盃決賽將於周日(18日)晚上演，阿根廷對法國，上屆冠軍法國力爭衞冕，他們除了擁有基利安麥巴比、基奧特等球星之外，還有1位「冠軍吉祥物」提升運氣，就是第3門將艾路拿。

葡萄牙球王C朗踢了5屆世界盃，都未能一嘗冠軍滋味，但法國大後備艾路拿參加2屆世界盃仍未上陣，已準備迎來第2次冠軍。這位29歲鋼門天生冠軍命，即使球員生涯表現平平無奇，但已贏過法甲、西甲、世界盃等錦標，難怪法國主帥迪甘斯無論如何，都要帶這位「幸福童子」去卡塔爾。

身高1米95的艾路拿出身於巴黎聖日耳門(PSG)青訓系統，效力PSG期間並非正選，但都有幸捧過4次法甲、2次法足盃、2次法聯盃冠軍。

2019/20年球季，艾路拿被外借去皇馬，各項賽事僅上陣9次，都捧到西甲及西超盃冠軍，問你服未。

國際賽方面，艾路拿曾協助法國奪得2013年世青盃冠軍，他亦有份入選法國出戰上屆世界盃大軍名單，但一直做「觀眾」沒有披甲，成為自1986年阿根廷門將施拉達之後，首位未曾為大國腳上陣，卻又獲得世界盃冠軍獎牌的球員，真是躺着也捧盃。

屬於英超球隊韋斯咸後備門將的艾路拿，今屆又有份參加世界盃，但一樣未曾披甲，就算第3場分組賽對突尼西亞，法國已提早取得出線權，但領隊迪甘斯寧願用37歲的2號門將文丹達把關踢足全場，都沒有派艾路拿上陣，似乎僅當他是「吉祥物」供奉。至於艾路拿能否再次「保佑」法國奪冠，大家拭目以待。