足總盃　10打10！標準流浪1球淘汰和富大埔

「足總盃」周六（17日）於青衣運動場，上演標準流浪與和富大埔的8強對決。結果雙方換邊後各有一人被逐情況下，流浪憑祖連奴上半場一箭定江山，以1比0擊敗大埔。成功闖關的流浪，4強將遇上冠忠南區。

流浪今場繼續有亞加斯圖擔任箭頭，祖連奴及余在言提供兩翼側擊，門將位置有梁興傑復任正選，與基藍馬及賈思浩聯手鎮守後防；大埔則有加比爾重返正選大軍，與戴上隊長臂章的李家豪夥拍中堅組合，雷仙奴及利馬坐鎮中場，為保連奴及鄭子森等前鋒提供支援。

流浪開局控球優勢稍微明顯，大埔則在前場積極逼搶，嘗試製造反擊機會。15分鐘，雷仙奴禁區頂左腳遠射，未能威脅梁興傑。20分鐘，林嘉緯為流浪開出罰球，祖連奴頭槌攻門高出。23分鐘，雷仙奴帶入禁區，可惜角度及力度都欠奉，被梁興傑沒收。

流浪攻勢愈見入肉，24分鐘，金旻奎傳中，祖連奴門前成功把握機會起腳破網，為流浪先開紀錄。完半場前，林嘉緯右路推入大位窄位起腳，中柱彈出，未能拉開領先優勢。

換邊後，大埔搶回不少攻勢，53分鐘，雷仙奴勁射被梁興傑撲出底線。不過1分鐘後，馮冠鳴阻礙祖連奴前進，被球證出示第二面黃牌，染紅離場。不過流浪人數優勢維持不久，15分鐘後，祖連奴因為侵犯加比爾，被球證直接出示紅牌出場，雙方形成10打10局面。

落後的大埔，比賽後段全力反撲，79分鐘，雷仙奴禁區頂抽射，考驗不到梁興傑。尾段大埔將加比爾推上前線客串中鋒，向流浪後防施壓，後備入替的黃祖心，83分鐘都有一次禁區內衝頂機會，被梁興傑撲出。5分鐘後，加比爾接應高波頭槌攻門，再告高出。結果大埔無力回天，流浪將1比0領先優勢保持到完場，成功晉級4強。

大埔教練團賽後在場邊向球證廖國文投訴理論，期間有職員再被出示黃牌警告，主教練李恆滙指出下半場球隊形勢上明顯佔優，入球只是時間上的問題，因而對補時不足感不滿：「7分鐘補時期間，有好多對手球員拖延時間嘅情況出現，應該要再補足啲。」他亦認為馮冠鳴下半場的犯規，被出示第二張黃牌，判罰過重。李恆滙提到踢足全場的加比爾今場帶傷披甲，加上有主力羅振庭因病倦勤，多少打亂了部署。

流浪技術顧問米路則對球隊表現感自豪：「我哋知道大埔踢得好硬淨，流浪上半場係踢得比較好，但林嘉緯、祖連奴同亞加斯圖，都錯失擴大領先優勢嘅機會，如果入多球，我哋會踢得更容易。」他指出大埔比賽尾段，將加比爾推前擔任箭頭，為流浪後防製造不少麻煩，並大讚梁興傑今場表現出色，為起隊化解危機，並表示喜見球隊在「足總盃」及「高級組銀牌賽」都闖入4強。