足總盃　殺入4強　林嘉緯：想拎埋冠軍

標準流浪周六（17日）於青衣運動場出戰「足總盃」8強大戰，最終憑祖連奴上半場一箭定江山，1球小勝和富大埔，順利晉級4強。賽後隊長林嘉緯表示滿意球隊表現，希望最終可以成功奪冠；另外他又提到今場不智地領紅的隊友祖連奴，直言此子需要多加反省。

流浪早前與大埔在聯賽交手曾被迫和1比1，今場流浪再次屬於領先一方，但最後卻成功維持勝局，「嘉緯」賽後對球隊表現感到滿意：「上半場踢得出賽前部署，可以入到波；今場尾段同之前聯賽差唔多情況，預咗大埔會不斷斜角斬個波入嚟，但球隊溝通同應對方面係成熟咗。」

流浪今季分別殺入「高級組銀牌賽」及「足總盃」4強，「嘉緯」認為對球隊屬於好事，希望最後可以成功奪冠：「自己一直都好有信心，咁一定係想拎埋冠軍，就算決賽對傑志只要發揮得好，我都有信心可以贏。季初發揮唔似預期，的確對士氣有打擊，但依家我哋連續5場不敗，大家都好團結。」

對於隊友祖連奴在下半場，因與對方後衞加比爾發生衝突而領紅，令球隊失去打多一人的優勢，「嘉緯」直言這名隊友需要好好學習及反省：「職業球隊注重嘅只有贏同輸，最後輸咗場波就咩都冇，我睇唔到發生咩事，但球員要以球隊利益行先，祖連奴之後一定要注意。」