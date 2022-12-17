再爆內訌！賓施馬、施丹拒絕現身為法國打氣

法國隊在世界盃決賽前夕再爆內訌傳聞，據多間傳媒報道指，即使總統馬克龍公開邀請，開幕前一天被主帥迪甘斯退回國的前鋒賓施馬拒絕出席決賽，並在社交平台上以留言「無興趣」，似是對主帥的回擊；同時，曾為法國贏得世界盃冠軍的傳奇球星施丹，亦婉拒法國足總的邀請到卡塔爾直擊決賽。

賓施馬在世盃開幕前一日，因傷退出國家隊，並回到皇馬進行恢復及訓練，雖然法國主帥迪甘斯沒有補上另一位球員，但消息指當時賓施馬傷情並不嚴重，但卻被迪甘斯逼着離隊，對於此舉動賓施馬非常不滿。

法國總統馬克龍計劃邀請包括賓施馬在內的幾位因傷無緣世界盃的球員，到卡塔爾一齊現場為國家隊打氣，然而賓施馬周五在個人社交平台上載了弓張自拍照片，滿面胡鬚，甚為滄桑，並寫了一句:「我無興趣。」雖然這一句沒有表面何意，但球迷都明白他背後的目的，而日前他亦上載了一張與兒子在皇馬健身房訓練的片段，證明自己已經痊癒，而本周四他已隨皇馬的一場友誼賽中落場，身體狀況不是問題。

至於世界盃前夕，愈來愈多昔日的頂級名宿都被邀請出席，而法國足總亦邀請了98年世界盃及奧運冠軍功臣之一的施丹隨團包機前赴卡塔爾，但據報道指原本有機會接任法國主帥的施丹拒絕邀請。

施丹感謝法國足總嘅邀請，但無解釋拒絕的理由；外界則推斷與法國主帥之位有關，施丹在離開皇馬之後，一直能希望可以在世界盃之後接替迪甘斯當上領隊一職，然而以目前情況來看，法國隊殺入決賽距離衛冕僅差一場，而迪甘斯很可能續約到2024年的歐國盃，令施丹的部署打亂。