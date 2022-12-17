菁英盃　深水埗放手一搏挑戰理文

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「菁英盃」周日（18日）上演兩場分組賽賽事，頭場由暫時在A組敬陪末席的深水埗，於深水埗運動場挑戰剛於「足總盃」8強出局的理文。（on.cc東網周日下午3時直播）尾場B組賽事假青衣運動場上演，力爭終止各項賽事3連敗的晉峰，與小組唯一全勝之師傑志正面交鋒。（on.cc東網周日晚上6時直播）

深水埗上場在「足總盃」8強不敵傑志出局，主教練郭嘉諾認為球隊整體表現不俗，對士氣沒有太大影響。雖然早前曾在「高級組銀牌賽」慘吞理文「5蛋」，「嘉諾Sir」直言今場轉戰「菁英盃」，或能令雙方差距收窄，有信心可以搶分：「球隊第1分就係喺呢個比賽度攞，另外我哋好多年青球員喺聯賽都有份落場，已經夾慣夾熟；相反理文嘅U22球員就相對少啲機會，我哋喺呢1方面會有啲優勢。」

今季重返港超聯的黎格爾，上場成功開齋後感到非常開心，相信這記入球可以加強比賽信心，令自己在場上踢得更好。「格爾」續指理文中前場球員實力毋庸置疑，今場需要更加集中：「進攻嘅時候都要留意防守企位，預計對手反擊路線，希望踢到場緊湊嘅賽事。」

同樣於「足總盃」8強止步的理文，連勝走勢斷纜，主教練陳曉明承認該場失利，對球隊信心有一定影響。迪高上場出現傷病情況，「曉明Sir」透露這位中場主力今場難以候命，但相信球隊有足夠人腳調動，應付深水埗的挑戰。馮慶燁及徐宏傑等傷兵，近期已陸續復出，令「黃黑軍團」在陣容調動上有更大空間。

理文18歲中場許可臻（Zach），早前「菁英盃」對港會一度與入球非常接近，他說今季自我要求會更高。繼「高級組銀牌賽」之後再遇深水埗，Zach表示有信心再下一城：「深水埗近期面對強隊嗰陣，都可以製造出具威脅嘅攻勢，唔會低估對手，我哋班前鋒好有質素，對贏波有信心。」

【兩隊預計正選陣容】

深水埗

門將：28.戴廷匡

後衞：5.陳靜謙 23.杜國榆 3.史提芬

中場：11.黃靖揚 41.梁星耀 12.黎格爾 6.周家樂 8.尼高拉斯

前鋒：21.陳灝 9.羅港威

理文

門將：92鄧梓朗

後衞：3徐宏傑 5余煒廉 14荷西安祖 4立花稜也

中場：18許可臻 16顏樂楓 24鄭進泓

前鋒：8艾華頓 22加維蘭 17張憙延