菁英盃　「粉紅兵團」要同「藍鳥」鍊過！

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「菁英盃」周日（18日）上演兩場分組賽賽事，頭場由暫時在A組敬陪末席的深水埗，於深水埗運動場挑戰剛於「足總盃」8強出局的理文。（on.cc東網周日下午3時直播）尾場B組賽事假青衣運動場上演，力爭終止各項賽事3連敗的晉峰，與小組唯一全勝之師傑志正面交鋒。（on.cc東網周日晚上6時直播）

晉峰上場在「菁英盃」意外不敵香港U23，總教練何信賢指球隊已作出檢討，今場面對前列分子傑志，會先做好防守：「實力係有距離，加上傑志球員嘅經驗，同身體質素都比我哋優勝，球員喺場上要走多步，同減少不必要失誤。」「何Sir」承認球隊出線機會被動，希望年青球員可以把握餘下「菁英盃」賽事，好好吸收經驗。陣容方面，曾仲楠刑滿復出，而艾拔簡勞很大機會繼續因傷缺陣。

今季首次踢職業的小將周睿弘，上場為加盟後首次擔正，他坦言感到緊張及不可思議，又指自己需要時間適應超聯的比賽節奏。能夠有機會與傑志交手，「阿弘」賽前表示相當期待：「對手係亞冠级數嘅勁旅，就算我哋先失波，都唔可以自亂陣腳，希望今場可以攞到分。」

傑志雖然上周無賽事，但總監兼主教練朱志光透露「藍鳥」最近斥資購入新款爬山機，球員體能相信有增無減。今季首次與晉峰交手，「朱Sir」強調對手實力不容小覷：「晉峰係一支唔錯嘅球隊，用波能力幾好，有啲年青球員都好有潛質，當然都要睇實費利浦薩、黃偉國等進攻球員。」「藍鳥」暫時在「菁英盃」兩戰全勝，「朱Sir」大讚一眾年青球員的比賽態度正面，但提醒他們在場上不要操之過急，並需要繼續進步。

年僅18歲的中堅甘智健（Jason），季初才獲提升上一隊，今季各項賽事已上陣3次，他認為自己發揮未算太理想，在速度及力量上仍有待改善；今場面對晉峰外援費利浦薩，Jason表示需要格外留神：「佢技術好好，落腳要睇清楚啲，唔好亂咁出腳，否則會好易畀佢過咗，目標係保持不失。」

【兩隊預計正選陣容】

晉峰

門將：14.羅澔陽

後衞：20.鄭璟昊 4.曾仲楠 6葉卓文 5.楊憲樂

中場：22.劉君正 8.卡爾特納 7.林樂勤

前鋒：27.費利浦薩 9.播磨浩謙 75.周睿弘

傑志

門將：86.保羅

後衞：2.羅梓駿 74.甘智健 18.周緣德 77.費蘭度

中場：30.張廣然 19.黃洋 11.沙根巴耶夫

前鋒：99.潘沛軒 8.文尼亞斯 20.趙聡悟