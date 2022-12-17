時隔7年戰精英賽　喇沙首戰擊敗筲官東

全港學界精英賽籃球賽周六（17日）續於東昌街體育館上演首階段賽事，D1九龍區亞軍喇沙書院以48：34擊敗筲箕灣東官立中學，同屬C組的屯門區冠軍可藝中學則以48：16大勝陳兆民中學。

喇沙書院上周四（8日）35：46不敵英華書院，奪得D1九龍區亞軍，球隊9日後轉戰精英賽，首場面對港島區D2亞軍筲箕灣東官立中學。首節筲官東憑王丞弘獨取7分，追至9：14，其後喇沙出現不少失誤，筲官東的謝梓賢連得5分，助球隊反擊打出一段7：0攻勢，力追成16：16平手。喇沙暫停之後終於「回魂」，由文佐鳴命中三分球止血，曾朗謙再轟5分，喇沙拉開比分至28：16完半場。

筲官東未有放棄，第3節加強防守力度，令喇沙此節僅得5分，成功追至24：33，可惜他們尾節再度失守，再被喇沙打出11：0攻勢，終以34：48告負。筲官東的王丞弘奪全場最高16分，喇沙則由隊長曾朗謙轟入全隊最高14分。

喇沙教練李希賢（Paul）承認，球隊經歷對英華的硬仗後元氣大傷：「上場有3名球員抽筋受傷，大家狀態仍未恢復，賽前我們只進行一次訓練。喇沙7年未打過精英賽，球員今場都有點緊張，入局較慢。對手表現很好，幸好球隊可以及時調整，打出應有水準。」

Paul Sir作為舊生，見證球員成長亦覺感動：「學校11年未入過學界決賽，7年未打過精英賽，所以疫情期間他們一直沒有放棄，他們知道要比別人加倍練習，才有機會拉近距離。的確，英華一仗令隊內士氣受到打擊，但他們沒有時間再消沉下去了。我們算是精英賽的新丁，暫時不會想太遠，先集中應付每一場。」喇沙連續3日出戰精英賽小組賽，明日（18日）將遇上陳兆民中學，周一（19日）將對可藝中學，爭奪出線資格。