門將遇襲！墨城打吡腰斬

澳洲於世界盃16強出局後，澳職已經重開，周六(17日)下午上演嘅「墨城打吡」發生暴力事件！開波僅20分鐘，墨爾本勝利球迷除咗掟煙花外，仲衝入球場，擲物擊中墨爾本城門將湯高華嘅後腦，搞到佢爆晒缸要立即接受治療，場面混亂，球證亦決定腰斬比賽。

有指日前澳職宣布2023至2025年球季總決賽會安排喺悉尼舉行，引起好多球迷不滿，喺今輪頭3場聯賽都有粉絲於20分鐘離場抗議，勢估唔到喺「墨城打吡」將行動升級。

講番今場衝突，當時墨爾本城領先1比0，賽事進行到20分鐘左右，不斷有球迷將雜物及煙花拋落球場，現場煙霧瀰漫，球證當時已經暫停比賽，清理雜物色煙火，準備繼續比賽。

此時龍門後的看台保安失守，多名球迷衝入球場，期間有人向門將湯高華施襲，湯高華即場受傷送入醫療室，大批球迷闖入草地大肆破壞，包括推倒廣告牌，又爬上龍門架，現場一片混亂，安全起見雙方球員返入更衣室暫避，不久後球證宣布賽事腰斬。