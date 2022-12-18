季軍戰對攻　克羅地亞激贏摩洛哥

世界盃季軍戰，克羅地亞火併摩洛哥，今仗兩隊都放下心理包袱，盡情對攻，合演一場刺激好戲，結果「格仔兵」克羅地亞以2比1擊敗摩洛哥，繼1998年後再獲世界盃季軍。

克羅地亞繼續由兩大支柱莫迪歷及比列錫領軍，中堅有超新星「面具俠」加華度爾；摩洛哥亦有薛耶治、阿舒拉夫坐鎮。兩隊分組賽碰頭踢成0比0，今場季軍戰交鋒一改保守踢法，全力搶攻，3分鐘摩洛哥門將耶辛尼保奴製造驚險鏡頭，他在門前白界線前橫傳，幾乎擺烏龍，揭開對攻序幕。

7分鐘克羅地亞先開紀錄，一次罰球攻勢送入禁區，比錫列頭槌二傳，加華度爾插水式球槌飛頂死角入網，克羅地亞領先1比0；摩洛哥火速扳平，艾舒拉夫達利頭槌頂破門將利華高域十指關，9分鐘摩洛哥扳平1比1。

上半場42分鐘克羅地亞再領先，米斯拿夫柯錫接應馬高利華查傳送，左路射個「世界波」中柱彈入，克羅地亞領先2比1完半場。下半場摩洛哥全力反撲，克羅地亞控制節奏，戰況膠着，末段摩洛哥安尼斯利攻門高出，最終克羅地亞保持勝局完場。