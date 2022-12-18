莫迪歷完美告別世盃　宣布留隊爭終極冠軍

人口只有400多萬的歐洲小國克羅地亞，在世盃季軍戰2比1擊敗摩洛哥，歷來6次參賽第3度獲得3甲佳績，37歲中場莫迪歷個人第4次踢決賽周，收獲1銀牌、1銅牌及1個世盃金球獎，更重要是帶領克羅地亞成為足球「超級強國」，完美告別世盃舞台。莫迪歷賽後正式宣布會繼續為國家隊效力，目標直指夏天舉行的歐國聯冠軍！

克羅地亞在98世盃獨立後首次參賽即拿季軍，今屆第6次出戰決賽周，莫迪歷參與了其中4屆，06年及14年都在分組賽出局。上屆他帶領「格仔兵團」歷史性殺入決賽，雖然最終飲恨而回，但莫迪歷亦獲選為世盃最佳球員；今屆莫迪歷7場比賽全部正選，再為國家隊增添1面銅牌。總結4屆世盃，莫迪歷踢了19場(17場正選)，其中14次以隊長身份上陣，有2入球及1助攻。

季軍戰完場後，於準決賽含淚離場的莫迪歷笑逐顏開，與女兒在場中翩翩起舞，他更將銅牌送給女兒作為禮物，莫迪歷賽後表示：「我們想奪得冠軍，而且非常接近，這是一大遺憾，但我們應該為銅牌感到自豪，克羅地亞不是20年出現一次的奇迹，而是國際大賽的常客，克羅地亞應該被視為足球超級強國。」

已經37歲的莫迪歷被傳會在世盃後退出國家隊，不過他就正式宣布至少會出戰夏天的歐國聯決賽周：「退休？我肯定會出戰歐國聯，克羅地亞已殺入最後4強，歐國聯之後我會再考慮(國家隊前途)。」克羅地亞領隊達歷亦表明，預期莫迪歷會繼續為克羅地亞征戰。克羅地亞在6月的歐國聯4強，將會與西班牙、意大利及荷蘭爭逐冠軍，有機會奪得克羅地亞史上首個重要國際賽錦標。