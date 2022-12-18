中超棄將入世界波　克羅地亞今屆最大發現

克羅地亞喺世界盃季軍戰以2比1擊敗摩洛哥，米斯拿夫柯錫射入1球靚波，呢位曾經失意於中超嘅29歲翼鋒大器晚成，今屆賽事入1球及2次助攻，表現一鳴驚人，絕對係克羅地亞嘅最大發現。

米斯拿夫柯錫出道以來，事業際遇欠佳，2015年去南韓搵食，加盟全南天龍，1年之後轉投中超球隊長春亞泰，但只上陣14次，當中僅6次踢正選，入2球及1次助攻，就被遭棄用，重返韓職加盟蔚山現代。

米斯拿夫柯錫2018年7月返回克羅地亞，加盟薩格勒布戴拿模後，事業開始起飛，頻頻喺歐洲賽有佳作，包括2021年3月歐霸盃16強次回合，佢上演帽子戲法，協助薩格勒布戴拿模大勝熱刺3比0，兩回合合計反勝3比2。

今屆歐聯首輪分組賽，米斯拿夫柯錫一箭定江山，幫薩格勒布戴拿模以1比0擊敗車路士，更導致當時車仔主帥杜曹被炒。

米斯拿夫柯錫喺今屆世界盃亦發揮重要作用，最關鍵係8強對巴西，踢到加時末段，佢助攻般奴柏高域入波扳平1比1，克羅地亞先至有機會憑互射12碼晉級，今場季軍戰靠佢射入致勝1球，米斯拿夫柯錫對球隊嘅貢獻，不亞於老將莫迪歷。