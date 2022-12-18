最後一舞！性感女神世盃狂吸270萬粉絲

克羅地亞在今屆世盃勇奪季軍，再次讓全球認識這個歐洲小國的足球實力，不過要數今屆世盃最大贏家，就非性感女神Ivana Knoll莫屬！在卡塔爾對女性衣著有嚴格限制下，Ivana經常以超低胸性感造型出現打氣，成功搶去世盃「最佳女主角」位置，經過季軍戰最後一舞後，她在今屆賽事狂吸超過270萬IG粉絲，相當驚人！

30歲的Ivana今屆以超性感裝扮亮相，低胸、露腰、短裙甚至泳衣造型盡展惹火身材，在球場內不斷熱舞打氣，挑戰卡塔爾對女性規範的底線，她早前接受皮爾斯摩根訪問說：「在卡塔爾沒有人說我的衣着有問題，大家都來要求和我合照，我沒有感到有人受到冒犯。」

今屆世盃展開前，Ivana的IG粉絲數有57萬，但隨住比賽展開並成為場外焦點，Ivana的粉絲數平均每日進帳20萬，分組賽對比利時慶祝粉絲突破100萬，8強對巴西就宣布超過200萬，4強對阿根廷以「格仔胸圍」上陣，7小時內激增40萬粉絲，並成功突破300萬大關，她在IG留言慶祝：「嘩！300萬！差不多是克羅地亞的總人口，我愛您們！」季軍戰「最後一舞」後，IG粉絲數達327萬，比起世盃前多出超過270萬！