美斯麥巴比金靴之爭　投注者隨時收少一半

今屆世盃決賽焦點，除咗係阿根廷定法國，邊隊會第3度封王外，兩軍射手亦要為金靴獎爭崩頭。未計季軍戰，阿根廷王牌美斯與祖利安艾華利斯，以及法國「雙基」基利安麥巴比與基奧特，佔據射手榜頭兩位，爭持激烈屬近年罕見，要鬥埋決賽先知金靴誰屬。

簡單講講射手榜形勢，美斯與麥巴比同樣攻入5球，位居榜首，而祖利安艾華利斯與基奧特則以4球緊隨其後，咁啱4人都要打決賽，邊個有波入，就好大機會奪金靴。不過大家要留意，國際足協嘅金靴計法，當然係先計入球數，若果有多名球員入球數目相同，就會由助攻次數多寡決定，假如連助攻數字都一樣，則由上陣時間最短嘅球員獲獎，暫時嚟睇，美斯貢獻3次助攻，比麥巴比多1次稍為佔優，祖利安艾華利斯與基奧特唔單止落後1粒，兩人更加0助攻，相對下比較輸蝕。

提提大家足智彩嘅「神射手」計法，只計算入球數字，如果超過一名球員平頭勝出，每一勝出選擇嘅投注金額，將按平頭勝出人數分為相同數目嘅等份，彩金以一等份嘅投注金額乘以相關賠率計算。例如當兩名球員入波數目一樣，投注兩位射手嘅注項都能勝出，每注金額嘅一半會獲得派彩。