世盃最終戰！亞哥斯達杜國樑撐各自愛隊捧盃

今屆世界盃最終對決，周日（18日）晚阿根廷將會與法國在決賽碰頭，兩位港超兵亞哥斯達（Jony）和杜國樑（Alex），表示會為各自愛隊吶喊助威。兩人對於冠軍誰屬當然各有心水，並不忘分享對今次決賽的看法。

阿根廷今屆一路高歌猛進，如願殺入決賽，理文阿根廷中場亞哥斯達表示早在決賽周開始前，已對愛隊充滿信心：「阿根廷上屆都打入決賽，所以不嬲都睇好球隊可以做出好成績，當然法國作為衞冕之師，都值得入決賽，我覺得阿根廷同法國會師決賽，係好合理。」Jony認為兩軍實力相若，估計今場形勢會非常緊湊。Jony就指出阿根廷需要提防法國突擊：「阿根廷防守上要非常小心，因為法國球員又快又硬淨，好擅於打反擊；今場應該會係55波，但我相信阿根廷可以做最終贏家。」

效力港會的港法混血兒杜國樑，認為法國擁有多名世界級球員，有力衞冕。今屆決賽由兩支傳統強隊法國及阿根廷，爭奪最後寶座，當中美斯能否首奪世盃冠軍，絕對為賽事一大焦點。Alex指美斯現時狀態理想，能夠改變比賽形勢，他亦謂衞冕冠軍實力堅強，預期今場會非常緊湊：「阿根廷好有侵略性，美斯嘅隊友都會盡力幫佢贏冠軍，不過法國質素好高，可以同對方咬住。」儘管雙方形勢接近，不過Alex仍覺得「高盧雄雞」實力秤先，有機會以3比1勝出，相信基利安麥巴比及基奧特雙雙取得入球：「法國每個位置都有世界級球員，如果可以令基利安麥巴比參與反擊，阿根廷應該冇辦法阻止到球隊嘅攻勢。」