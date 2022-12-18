關鵬連破香港紀錄　混合泳接力快舊紀錄6秒

世界短池游泳錦標賽今日（18日）在澳洲墨爾本煞科，上午有兩項香港紀錄誕生。關鵬在男子200米背泳初賽，刷新個人保持的港績，再夥拍Adam Chillingworth、伍棹然和何甄陶，把4x100米混合泳接力紀錄推前逾6秒之多。

由美國回流香港的關鵬，在200米背泳初賽游出1分53秒95，打破個人在上月世界盃寫下的港績（1分55秒36），惟排名18，無緣晉級。相隔半小時，他夥拍Adam Chillingworth、伍棹然和何甄陶，轉戰x100米混合泳接力初賽，以3分30秒73觸池，把港隊在上屆世錦賽造出的紀錄（3分36秒93）推前足足6秒2，可惜名列14，同樣未能躋身決賽。

女子隊方面，剛升上成人組的16歲新星張心悅，以2分09秒55、排名28完成200米背泳初賽，較個人保持的香港青年紀錄（2分12秒76）快3秒21。她與林凱喬、楊凱晴和施幸余隨後出戰4x100米混合泳接力初賽，游出4分05秒26，排名14。

港隊是日成績

項目 運動員 時間 排名

女子200米自由泳初賽 何詩蓓 1分53秒39 2

男子200米自由泳初賽 卓銘浩 1分47秒30 30

女子200米背泳初賽 張心悅 2分09秒55 28

男子200米背泳初賽 關鵬 1分53秒95* 18

女子4x100米混合泳接力初賽 張心悅、林凱喬、楊凱晴、施幸余 4分05秒26 14

男子4x100米混合泳接力初賽 關鵬、Adam Chillingworth、伍棹然、何甄陶 3分30秒73* 14

*為新香港紀錄