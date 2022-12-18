希亞路：王者之戰　阿根廷強勢破「法」

世盃決賽，阿根廷對法國。

經過多場令人難以置信及戰情峰迴路轉的比賽後，有人歡喜有人愁，我認為兩支最強的球隊經已成功躋身決賽，我十分期待今場賽事的來臨。

最多人關注的事情，絕對是究竟美斯能否一圓世盃冠軍夢呢？他今屆賽事的表現非常出色，既有入球亦有助攻，另外還有改寫戰局的時刻，當球隊需要他的時候，他亦會交出巔峰表現。他面對克羅地亞時為球隊創造的第3個入球，簡直令到全世界的球迷也目瞪口呆。

祖利安艾華利斯盡顯身價，於前線展示出良好的把握力，攻入重要的入球，我認為他是美斯前線的最佳拍檔，事關他在前線領軍得宜，而隊長美斯則墮後負責製造入球機會。

中場方面，迪保羅及安素費南迪斯負責截斷對方的攻勢，表現相當關鍵，而他們將要嚴密看管今屆賽事其中一位表現最出色的球員基沙文。基沙文有能力於中前場之間為前線隊友製造入球機會，或許他是法國能夠成功進身決賽的最大功臣。

至於前線方面，法國擁有多個不同風格的前鋒坐鎮，包括世界級的基利安麥巴比、速度十分高的奧士文尼迪比利，以及空中霸王基奧特，所以阿根廷的防線將會疲於奔命。門將達米安馬天尼斯有時會犯下大錯，但今屆賽事到目前為止表現十分好，今仗需要交出最好的表現才可。

但究竟法國怎樣才可以封阻美斯，將很可能是今仗最大的勝負因素。他們需要減低他的威力，防守中場曹亞文尼責任重大，要減少美斯活動的空間及搶回對方的腳下球。

今場決賽絕對是一場夢幻對決，賽果難以預測，但最終我認為美斯將可帶領阿根廷取得世盃冠軍。