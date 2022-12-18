世界盃決賽今晚11點開波！免費台有直播

2022年卡塔爾世盃決賽，阿根廷對衞冕嘅法國，亦係美斯同基利安麥巴比兩位新舊球王對決，阿根廷繼2014年後再度殺入決賽，上次決賽不敵德國，8年後捲土重來，全隊充滿決心，另邊廂法國則近7屆世盃4度打入決賽，信心十足，不過雙方歷來5次交手，阿根廷4次先入波，阿根廷[第一隊入球]看高一線。（ViuTV99、Now 618及616周日晚11時直播）

阿根廷晉級過程並非一帆風順，分組賽首仗即大熱倒灶1比2輸畀沙特阿拉伯，震驚全球，幸好球隊及時調整心態，小組之後兩仗連勝墨西哥及波蘭以首名出線，到淘汰賽階段再遇波折，8強惡戰荷蘭領先2球下末段遭逼和，最終憑互射12碼過關，上仗4強對克羅地亞，憑美斯1傳1射及祖利安艾華利斯梅開二度，大勝3比0晉級決賽，睇番過去6場賽事全部先開紀錄，踢法搶韁。

近6仗5場有失波

法國打破近20年「衞冕魔咒」，分組賽首名出線，淘汰賽階段亦先後擊敗波蘭、英格蘭，4強再以2比0殺退摩洛哥打入決賽，6場賽事5勝1負，戰力的確驚人。今場另一焦點，王牌前鋒基利安麥巴比同美斯各攻入5球，基奧特同祖利安艾華利斯亦都累積緊4球，4大士哥拿同樣有機會成為神射手，金靴之爭同樣激烈。

不過法國始終受傷兵影響，中場缺少保羅普巴及尼高路簡迪兩員大將下，令晉級過程中6仗有5場有失球，其中兩仗更先失守，反映後防並非牢不可破，基沙文雖然獲一致好評，不過防守始終唔係佢強項，加上賽前傳出華拉尼同伊巴希馬干拿迪受到病毒感染，今場面對踢法主動嘅阿根廷，先失波不足為奇。