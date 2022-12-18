世盃如論：踢法謹慎反擊成勝負關鍵

法國對阿根廷算係重量級戲碼，連日嚟都有唔少國際球星表達意見，希望美斯能夠一圓夢想成功封王嘅諗法，令呢場決賽更多聚焦喺個人身上，兩隊一路都踢得相當謹慎，嚟到決賽難免更加保守，預計反擊效率將成勝負關鍵，個人較睇好阿根廷。

兩大球王難凍結

法國能否成功凍結美斯，特別係可唔可以減少佢用波次數，切斷輸送來源先係重點。另外走動積極、作用全面嘅迪保羅都不得不防，超乎球迷預期嘅祖利安艾華利斯同安素費南迪斯亦成為奇兵，前者勝在遠射同後上能力強，後者嘅走動同門前觸覺都值得讚賞，對阿根廷嚟講要防基利安麥巴比，亦不宜輕舉妄動，特別係右路防區嘅布置要分外小心。

法國連日嚟受到傷病問題影響，上周五就有五位球員缺席操練，預計悉數不能上陣嘅可能性唔高，但病毒對體能狀況有幾大影響亦都係個疑問，而且球隊少一日休息，復原程度可能較差。近仗法國防線已經多次作出變動，對整體運作有一定影響，而且中場防守力唔太理想，好多時要倚靠基沙文返到好深嘅位置去協防，呢個未必係最理想嘅安排，球隊將會更倚靠反擊嚟爭取入波。