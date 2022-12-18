菁英盃　理文「5蛋」贈深水埗

「菁英盃」周日（18日）於深水埗運動場上演頭場賽事，A組深水埗挑戰理文。結果理文兵不血刃，憑艾華頓大演帽子戲法，以及後備入替的洛迪古斯梅開二度，以5比0輕取深水埗。

深水埗今場派出4位U22球員，包括史提芬、黃靖揚、黃天朗及門將戴廷匡，鄧子均及梁星耀重返正選大軍，隊長羅港威出任左翼衞；理文陣容作出8個變動，艾華頓、加維蘭及張憙延組成進攻三叉戟，中村祐人復任正選、與一對U22球員許可臻及鄭進泓負責中場串連。

理文開局控球優勢較明顯，深水埗專注防守之餘，亦嘗試發起反擊。11分鐘，余沛康禁區頂遠射，被戴廷匡撲出底線。2分鐘後，深水埗罰球攻勢，羅港威搶到第二點窩利起腳偏離目標。「黃黑軍團」好快打破僵局，19分鐘中村祐人後上落底傳中，接應的艾華頓第一時間射入。中村祐人緊接接應余直線，殺入禁區起腳，就被戴廷匡擋出底線。

落後的深水埗不是沒有反擊機會，29分鐘，周家樂引球推進分給黃靖揚，後者的射門中柱彈出。10分鐘後，艾華頓禁區頂踩定再推橫起腳，今場第二度射破戴廷匡十指關，完半場前為理文拉開比數。

換邊後，理文一口氣換入黃俊皓、羅焯熙及馮慶燁，全面掌握場上主動權。49分鐘，羅焯熙落底傳中，中村祐人12碼點附近一漏，造就埋伏遠柱的艾華頓輕鬆射入，完成帽子戲法。55分鐘，曾錦濤落底傳中，中村祐人剷射偏離目標。7分鐘後，中村祐人接應艾華頓傳送燙射遠柱，再被戴廷匡飛身撲出。

比賽後段，輪到後備的洛迪古斯表現。70分鐘，鄭進泓單刀被出迎的戴廷匡撞跌，再有後上的洛迪古斯補中。3分鐘後，黃俊皓長傳入禁區，伏兵遠柱的洛迪古斯，掃把腳第一時間射入，個人梅開二度，為理文埋齋。最終理文繼「高級組銀牌賽」之後，再以5比0擊敗深水埗，重回勝軌。