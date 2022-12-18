延續200自不敗神話　何詩蓓冧莊世界冠軍

世界短池游泳錦標賽今日（18日）在澳洲墨爾本煞科。香港「女飛魚」何詩蓓延續200米自由泳不敗神話，游出1分51秒65，連續兩年贏下世界冠軍，連同日前的100米自由泳亞軍，以1金1銀收官。

上屆世錦賽，何詩蓓在200米自由泳決賽游出1分50秒31，成為香港游泳史上首個世界冠軍，兼打破世界紀錄。受腳傷影響，她其後休戰半年，但甫復出，即在連續3站世界盃取得100自和200自金牌，足見狀態大勇。

何詩蓓今晨亮相200自初賽，早段留力下，游出1分53秒39，以次名晉級。來到決賽，何詩蓓在第5線矚目登場，反應時間0.71秒中規中矩，在8人中僅排第5，但游畢50米已進佔第1，並一路延續到最後，游出1分51秒65封后，連續兩年登上世界冠軍寶座。加拿大的Rebecca Smith和荷蘭的Marrit Steenbergen造出1分52秒24和1分52秒28，分列亞、季軍。

何詩蓓接受大會訪問，樂見自己衞冕成功，但有一個「小遺憾」：「200自是我最喜歡的項目，我顯然很想衞冕，只希望時間再快一點，但無論如何，a win is a win（贏了就是贏了）。」何詩蓓造出的1分51秒65，與個人保持的世界紀錄相差1秒34。總結今屆世錦賽，她參加兩個項目均有獎牌落袋，以1金1銀收官。