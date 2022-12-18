菁英盃　傑志6比1大炒晉峰

青衣運動場周日（18日）上演1場「菁英盃」B組賽事，由晉峰迎戰傑志，最終傑志6比1大勝有林樂勤破蛋的晉峰。

晉峰今場派出林駿杰把關，艾拔簡勞聯同葉卓文及曾仲楠鎮守後防，黃偉國和何思哲支援費利浦薩攻堅。「藍鳥」方面，基爾頓與查理史葛負責控制中場，3位U22球員趙聡悟，曾以行及張廣然悉數上陣，文尼亞斯擔正爭取入球。

2分鐘，文尼亞斯接應隊友傳中射向近柱，被林駿杰奮力撲出，6分鐘後，基爾頓右路突破後，傳向禁區頂，查理史葛射成1比0。38分鐘，晉峰再有黃金機會，邵昀俊後場逼甩曾以行腳下球，何思哲接應隊友傳送，門前鏟射竟中外柱不入。大難不死的「藍鳥」於1分鐘後有基爾頓壓入禁區攻門，林駿杰救出不遠，顏卓彬門前補中，協助傑志領先2比0完上半場。

落後兩球的晉峰，換邊後以伍家揚入替艾拔簡勞，加強攻力，可惜到59分鐘，傑志1次角球攻勢，曾以行禁區頂射成3比0，5分鐘後，基爾頓罰球傳入禁區，文尼亞斯射成4比0。66分鐘，晉峰終於憑後備入替的林樂勤，門前挑射，成功破蛋。78分鐘，文尼亞斯右路禁區邊，於葉卓文力壓下傳中，趙聡悟門前趕到射破林駿杰十指關，「藍鳥」以5比1遙遙領先。文尼亞斯於比賽末段再有單刀機會，可惜其攻門中柱彈出，傑志於補時階段再有米基爾射入12碼，「藍鳥」最後以6比1大勝晉峰完場。

晉峰今仗被對手6度攻破大門，總教練何信賢回應指部份失球可以避免，又認為球隊在對手改變踢法後，無法跟上對方節奏：「傑志用米基爾入替傷出嘅查理史葛之後，速度加快咗，我哋嘅球員似乎跟唔上佢哋嘅節奏。」晉峰經過今場賽事後，已完成今年所有賽事，總結這半季的演出，「何sir」盼望球隊可以減少失誤：「我認同球員好努力，希望減少無謂犯錯，從而提升成績。」

傑志今場有6位球員取得「士哥」，總監兼主教練朱志光認為這個現象非常健康，不需把入球重責，集中於部份球員。對於曾以行及趙聡悟兩位U22球員，齊齊於今仗開齋，「朱sir」謂兩人仍有大量改善空間：「佢哋整體演出唔算特別好，兩個都仲有啲缺點，希望經過比賽洗禮後，能力會有提升。」