英格蘭世盃「網暴」減少　哈利卡尼成矛頭

英格蘭在世盃8強出局，不過整體表現仍然獲得好評，球迷的不滿亦未如去年歐國盃嚴重。據《HateLab》統計顯示，英格蘭在世盃期間有168個社交網「網暴」個案，比起上年歐國盃決賽輸波後，數小時內有逾3,000個「仇恨訊息」明顯減少，而隊長哈利卡尼就成為今屆「網暴」訊息的矛頭。

上年歐國盃決賽互射12碼不敵意大利後，宴客的布卡約沙卡、拉舒福特及查頓辛祖成為眾矢之的，完場數小時內有超過3,000個「仇恨訊息」指向3人，當中不少更帶有種族歧視。今屆英格蘭雖然8強出局，但「網暴」明顯好轉，整屆賽事只錄得168個「仇恨訊息」，負責調查的馬菲威廉斯表示：「與歐國盃相比，今屆少了很多種族歧視訊息，多數是一些積極、正面的鼓勵，其中一個原因可能是沒有觸發點，例如黑人球員犯錯等等。」

統計顯示，在8強對法國射失關鍵12碼的哈利卡尼，是網民今屆攻擊主要目標，168個「仇恨訊息」當中有88個指向這位前鋒，在分組賽後因私人原因退隊的賓韋特有23個，美臣蒙特有11個排第3位。