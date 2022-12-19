阿根廷互射12碼擊敗法國　第3度封王

周一（19日）凌晨上演的2022年世盃決賽，阿根廷與上屆盟主法國激戰120分鐘打和3比3，阿根廷最終藉互射12碼贏波，史上第3度封王，今仗是阿根廷隊長美斯最後1仗決賽周賽事，以神勇表現終於一圓世盃冠軍夢，完美告別，成就與已故阿根廷球王馬納當拿睇齊。

今仗是阿根廷隊長美斯第26次於決賽周披甲，超越德國名宿馬圖斯，成為世盃決賽周上陣次數最多球員，不過最大驚喜是另一老將「天使」迪馬利亞復出，彌補了2014年決賽因傷缺陣的遺憾，法國續由「三基」基利安麥巴比、基奧特及基沙文領軍，上仗倦勤的拉比奧特及烏柏美卡奴齊齊復出。

開賽後阿根廷採取主動，尤其是迪馬利亞非常活躍，佢先於左路橫傳，一輪混戰後迪保羅趁機遠射，畀華拉尼閂出底線，之後迪保羅投桃報李，可惜迪馬利亞起「私家Q」右腳炒高，去到23分鐘這位老將殺入禁區被奧士文尼迪比利撞跌，球證直指12碼，美斯冷靜操刀破網，亦令他成為史上首位於決賽周淘汰賽每個階段（16強、8強、4強及決賽）都有士哥球員。阿根廷得勢不饒人，36分鐘美斯策動反擊，阿歷斯麥亞里士打妙傳「天使」射成2比0。陷於劣勢的法國決定變陣，換入兩名前鋒高路梅安尼及馬古斯杜林，但半場仍落後2球。

易邊後法國雖然搶回較多控球權，但入肉攻門不多，反而阿根廷的反擊更具威脅，但迪保羅、美斯及阿歷斯麥亞里士打未能拉開比數。法國再換入京士利高文，原本表現低迷的麥巴比開始復甦，70分鐘他於禁區外放冷箭高出，78分鐘後高路梅安尼殺入禁區被奧達文迪侵犯博到12碼，麥巴比一針見血，打起士氣，3分鐘後這名前鋒妙射得手，極速追成2比2，盡顯新球王本色。完場前美斯狂抽畀洛里斯撲出，無奈要加時再戰。

加時階段大家都穩打穩紮，阿根廷再換入前鋒拿達路馬天尼斯及中場柏利迪斯，希望加強攻力，拿達路馬天尼斯一入場即有兩個機會，竟然全部錯失，他在108分鐘妙傳美斯近射，雖然有祖利斯古迪護空門，但個波已經越過白界，這是美斯今屆第7個入波，令阿根廷再度領先。可惜好景不常，法國其後再博到12碼，麥巴比操刀建功，大演帽子戲法，追成3比3，惟有以互射12碼分勝負。

互射12碼結果(法國先射)：

法國

基利安麥巴比 入

京士利高文 不入

曹亞文尼 不入

高路梅安尼 入

阿根廷

美斯 入

保羅戴巴拿 入

柏利迪斯 入

干沙路蒙迪路 入