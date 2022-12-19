完成生涯最後拼圖　美斯：已無所求、享受足球

世盃史上其中一場最峰迴路轉的決賽，美斯率領阿根廷互射12碼擊敗法國，橫跨16年的世盃追夢之旅以捧盃來寫上圓滿結局。35歲的美斯足球生涯射入近800球、擁有42個球會級錦標、史上最多的7個金球獎，在足球生涯最後時刻終嘗世盃冠軍滋味，正式加冕球王，可能已是最不重要的殊榮。右手攬冠軍、左手抱金球的美斯說：我已無所求、只想享受足球。

美斯在世盃決賽攻入2球，也在互射12碼階段先為阿根廷建功，同時創造了一堆世界紀錄，包括世盃史上上陣次數最多球員、世盃史上上陣最多分鐘球員、世盃史上最多全場最佳獎等等。之前4屆世盃，美斯從未在淘汰賽取得入球，但今屆他在16強開始到決賽均有入球，同樣是史無前例，最後也順理成章地成為史上首個2次榮膺世盃金球獎的球員。

2006年首次出戰世盃，18歲的美斯嶄露頭角卻在8強止步、2010年世盃首擔大旗，卻於8強被德國痛宰；2014年美斯率領阿根廷殺入決賽，遺憾在加時被德國絕殺；上屆阿根廷在16強黯然出局，已過30歲的美斯與世盃夢愈走愈遠。今屆首仗意外不敵沙特阿拉伯，更讓球迷擔心美斯會落得分組賽出局的悲情結局，想不到原來是「球王」加冕前的苦難考驗。

35歲的美斯在球會級別、個人層面已贏盡一切，實現世盃冠軍的最後拼圖後，美斯表示：「明顯地，我想要這個(世盃冠軍)來填滿我的足球生涯，我已經再無所求了。在職業生涯的尾聲，我拿到了美洲國家盃冠軍和世界盃冠軍......用這樣的方式來實現夢想真的很瘋狂，但我知道上帝會將這份禮物帶給我。」

夢寐以求的世盃冠軍已經到手，有傳美斯將會功成身退結束國際賽生涯，但美斯卻宣布會繼續為國征戰：「我愛足球，我享受成為阿根廷國家隊一員，我想以世界冠軍的身份享受多幾場阿根廷的賽事。」美斯圓夢後沒有流淚，而是露出足球帶給他滿足而幸福的笑容。