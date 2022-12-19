由北京到卡塔爾　美斯3次冠軍都有天使扶持

「球王」美斯在35歲之齡實現世盃冠軍夢，球會生涯獲獎無數的他，在國家隊卻出現一段很長時間的獎盃「真空期」，不少球迷歸咎於阿根廷隊友不濟。但在美斯身旁，其實一直有一位「天使」在守護，美斯在阿根廷獲得3個重要錦標，全部都由這位親密戰友扶持──綽號「天使」的迪馬利亞。

34歲的迪馬利亞是美斯同期戰友，08年北京奧運會，兩人帶領阿根廷奪得男足金牌，在決賽一箭定江山的就是迪馬利亞。自此之後，美斯在國際賽屢戰屢敗，經歷4次決賽都飲恨而回；直到2021年美洲國家盃，阿根廷在決賽1比0擊敗巴西，美斯贏得在阿根廷首個重要賽事冠軍，當時決賽的入球者又是迪馬利亞。

今屆世盃迪馬利亞在3場分組賽擔任正選表現平平，加上受到傷患影響，自淘汰賽開始已失正選位置，想不到決賽竟然復任正選，結果「天使」先博得12碼，再射入1球為阿根廷奠下捧盃根基。迪馬利亞入球後已眼泛淚光，被換出後亦心情激動，最終扶持美斯贏得終極冠軍。3個決賽入球，帶給美斯3個國際賽冠軍，迪馬利亞就是球王背後的「天使」。