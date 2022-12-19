跨越國家之爭　碧咸細哨尼馬齊賀美斯

美斯一嘗宿願，率領阿根廷勇奪世界盃冠軍，大部份球迷最期待的畫面終於出現，甚至曾經與阿根廷有深刻牙齒印的英格蘭名宿碧咸都恭賀美斯登基。同屬南美洲的傳統死敵巴西，亦有「細哨」朗拿甸奴、尼馬無懼得罪「森巴兵團」球迷，祝賀美斯奪冠。

英格蘭與阿根廷屬於國際球壇傳統冤家，其中1998年世界盃16強，碧咸報復踢對手施蒙尼，被罰紅牌趕出場，間接連累球隊出局，受盡千夫所指。不過，「咸哥」已經放下對阿根廷的怨恨，在社交網上上載美斯童年相及今仗決賽捧盃相，賀喜對方。

至於朗拿甸奴透過社交網發文說：「祝賀我的兄弟美斯，你值得這一切！」尼馬亦話：「恭喜晒！兄弟」。雖然巴西與阿根廷在球壇水火不容，但朗拿甸奴、尼馬與美斯關係非常好，「細哨」當年效力巴塞隆拿時，當正美斯是「細佬」照顧，至於尼馬先後在巴塞隆拿及巴黎聖日耳門與美斯做隊友，他們的友誼並不受國家民族之爭影響，美斯母會巴塞隆拿亦向這位巨星發出祝賀。