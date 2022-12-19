麥巴比失冠軍贏未來　新球王呼聲有增無減

世盃決賽被視為「新舊球王」巔峰之戰，入2球的美斯率領阿根廷登頂，接受全球膜拜；基利安麥巴比雖然未能帶領法國「冧莊」，但他在決賽上演「帽子戲法」的精彩演出，成功打破多項世盃入球紀錄，「新球王」的呼聲在決賽後有增無減，周二(20日)才迎來24歲生日的基利安麥巴比，未來注定會是世盃傳奇。

基利安麥巴比今場與美斯鬥法相當精彩，79分鐘射入12碼追成1比2，97秒後再用高難度窩利射成2比2，加時最後2分鐘再次頂住壓力射入12碼追和3比3，不但以8個入球力壓美斯(7球)成為今屆世盃金靴獎，同時亦是今屆銀球獎得主，而且一戰改寫多項世盃紀錄，個人層面難以稱得上是輸家。

周二踏入24歲生日的基利安麥巴比，4年前已嘗世盃冠軍滋味，上屆他在決賽亦攻破克羅地亞大門，成為史上第5個在2屆世盃決賽入波球員，對上一個已經是60年前由巴西前鋒華華所創造，而且基利安麥巴比亦是當中最年輕一個；另外，基利安麥巴比兩屆世盃累積12個入球，亦是史上最年輕在世盃取得雙位數入球球員。

在世盃歷史射手榜上，基利安麥巴比已經追平巴西球王比利(12球)並列第6位，距離史上「士哥王」德國的高路斯只有4球，以法國國家隊及基利安麥巴比的實力，絕對可以踢多幾屆世盃。在之後沒有美斯、C朗的世界盃，基利安麥巴比毫無疑問會成為賽事的最大焦點，再奪世盃冠軍的夢想，來日方長。

世盃歷史射手榜

1●高路斯(德國)●16球

2●朗拿度(巴西)●15球

3●梅拿(西德)●14球

4●方亭(法國)●13球

4●美斯(阿根廷)●13球

6●基利安麥巴比(法國)●12球

6●比利(巴西)●12球

8●科西斯(匈牙利)●11球

8●奇連士文(德國)●11球