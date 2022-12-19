4大獎項　麥巴比慘成「孤兒仔」

阿根廷奪得今屆世界盃冠軍，個人獎項方面亦成為大贏家，美斯獲得代表最佳球員嘅金球獎，門將達米安馬天尼斯、中場安素費南迪斯分別獲得「金手套獎」、最佳年輕球員。法國前鋒基利安麥巴比以8個入球力壓美斯，成為神射手，但失落冠軍，4人合照時表情形成強烈對比。

美斯今屆賽事入7球及3次助攻，幾乎以一人之力率領阿根廷捧盃，當選為賽事最佳球員絕對實至名歸。門將達米安馬天尼斯亦功不可沒，佢繼8強對荷蘭後，今仗決賽又喺互射12碼階段，撲出對手射門，成為首位得到世界盃「金手套獎」嘅南美洲球員，但佢將獎座放胯前慶祝，被指動作不雅。

至於21歲新星安素費南迪斯原本只係後備，但憑出現表現，逐漸穩坐正選，成為阿根廷最大發現。

基利安麥巴比成為自1966年英格蘭射手靴斯後，另一位喺世界盃決賽上演帽子戲法球員，亦係自2002年朗拿度之後，首位單屆入到8粒嘅球員，可惜法國衞冕失敗，佢領獎都笑唔出。

世界盃頒獎台

冠軍：阿根廷

亞軍：法國

季軍：克羅地亞

最佳球員：美斯

神射手：基利安麥巴比(8球)

金手套：達米安馬天尼斯

最佳年輕球員：安素費南迪斯

公平競技獎：英格蘭