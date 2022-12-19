總統畀我靜吓啦~馬克龍賽後不停煩住麥巴比

基利安麥巴比喺決賽連中三元，最終都未能為法國捧盃，賽後相當沮喪，法國總統馬克龍賽後都有走到球場上安慰，仲攬住幾次，頒獎果陣仲同麥巴比講左一輪嘢，但呢位法國前鋒面對總統嘅好意唔係太想交流，有網民諷刺咁話「麥巴比心裡面可能諗『總統你畀我靜吓啦』」。

當麥巴比為法國開齋射入12碼時，喺VIP席上嘅馬克龍開心到跳起，但最終法國喺加時後輸12碼，特別飛到卡塔爾撐場嘅馬克龍賽後走到球場，安慰一眾國腳，更走呆坐喺球場嘅麥巴比身旁安慰及擁抱鼓勵，但麥巴比被攬一攬後，就離佢而去。

而有份頒獎嘅馬克龍，親手將神射手獎項頒畀今屆累積入左8球嘅麥巴比，喺台上再遇麥巴比，今次更摸住佢個頭兼同佢講兩句，但見呢位神射手已經同佢無視覺交流，個樣有啲不耐煩，不過，話晒都係總統，點都要畀面聽埋佢講嘢，而總統未攬完佢已經伸手同其他嘉賓握手，想快啲走番落台。

馬克龍賽後接受訪問時話:「我同佢講，你只係23歲，但已經係世盃神射手，亦贏過世界盃；我同你一樣難過，但你令國家感到驕傲，我哋非常接近，只係輸左一場，比賽就喺咁樣。」

有網民就話，馬克龍不斷同麥巴比講嘢，其實呢位法國10號已經好唔耐煩，呢一刻唔想同任何人有交流。