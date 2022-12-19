史卡朗尼名留青史：我想馬納當拿見到！

阿根廷自1986年後再奪世盃冠軍，領隊史卡朗尼得以成為輔助美斯「登基」的重要人物，他更成為史上第3位同時贏得美洲國家盃及世界盃的主帥，又是當中最年輕的一人，名留青史。44歲的史卡朗尼賽後感性表示：「我想馬納當拿見到這一切！」

史卡朗尼球員生涯只為阿根廷上陣7次，不過在教練生涯卻一帆風順，上屆世盃阿根廷災難性出局後，史卡朗尼與艾馬被任命為看守領隊，不久後史卡朗尼在一片反對聲音中「坐正」，他就用成績回應質疑的球迷，2021年美洲盃決賽擊敗巴西，打破國家隊28年的冠軍荒，1年後再登上世盃冠軍寶座，成為1978年阿根廷的文諾迪後(39歲)，世盃最年輕冠軍領隊。

史卡朗尼在賽後記者會中盡顯感性一面，有記者問他如果馬納當拿仍在生，他會向球王說甚麼，史卡朗尼回應：「你的問題令我明白到馬納當拿已經去世了，否則我還感覺到他與我們在一起，幸好我們實現了捧盃的夢想，我希望他在上面也享受這次勝利，如果他仍在生，他會是第1個衝入球場的人，我想馬納當拿見證這些。」