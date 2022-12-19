沙比破19個月錦標荒　賽後感觸落淚

英國桌球名將沙比周日（18日）以局數9比6，擊敗比利時球手比素，奪得英格蘭桌球公開賽冠軍，終結19個月的錦標荒，時隔一年前再嚐奪冠滋味。這位曾經患上心理病的球手賽後流下男兒淚，並與妻女分享喜悅，表示這項冠軍為個人最大成就。

坐擁4屆世錦賽冠軍，也許在旁人眼中，沙比擁有美滿的職業生涯。誰不知有苦自己知，他此前患上心理病，並於今年初起接受心理治療，及後情況好轉，能夠復出參賽，昔日因其注重防守，欠缺觀賞性而被球迷抨擊的沙比亦揚言，會以享受比賽的心態應戰多於着緊勝負，可惜他始終無緣錦標，不知不覺已累積長達19個月的錦標荒，對上一次奪冠就是2021年世錦賽。

直到早前的英格蘭桌球公開賽，這位前「一哥」屢屢闖關，晉身決賽與比素交鋒，雙方一度打成4比4平手，隨後沙比表現較為平穩，最終以局數9比6擊敗對手奪得冠軍，曾經長期受心理問題困擾的沙比此刻也激動落淚：「當我奠定勝局後，就望向太太，跟住有啲想喊。」

連同今仗在內，沙比已贏得個人第21個排名賽冠軍，顯然他今次並非贏得最高級別賽事的冠軍，但走過一切風風雨雨，令這座英格蘭桌球公開賽冠軍的意義顯得更重要，彷彿宣告沙比浴火重生：「我贏過4個世錦賽，同好多其他比賽冠軍，但呢個錦標肯定係自己最大嘅榮耀，因為我從舊年嘅困境走出嚟，嗰陣嘅經歷令我心力交瘁。」

沙比取得英格蘭桌球公開賽冠軍後，世界排名升至第2，「火箭」奧蘇里雲繼續位居第1，羅拔臣及卓林普分別處於第3及第4位。