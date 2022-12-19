寒苦下鍊成鋼鐵意志　馬天尼斯的勵志故事

阿根廷經互射12碼，力挫法國奪得2022卡塔爾世盃，為「潘帕斯雄鷹」撲出關鍵12碼的門將達米安馬天尼斯，稱得上是奪標重要功臣。這位球員從經歷貧困家庭生活，到成為國家隊門將，能一路走來正是因為其家人一直是這位鋼門背後的守護神。

達米安馬天尼斯出身於窮困家庭，小時候曾目睹父親，因為未能交稅，以致一整晚也在淌淚，母親更寧願捱餓，也要把食物予家中孩子，一幕幕動容的畫面，在馬天尼斯腦海揮之不去。及後馬天尼斯得到阿仙奴青睞，加入這支北倫敦球隊的青年軍，但馬天尼斯未就此平步青雲，他跟不少年輕球員一樣，被「兵工廠」外借到基達菲及雷丁等球會。

所謂「機會是留給有準備的人」，新冠肺炎疫情於2020年肆虐全球，馬天尼斯在這段時間未有疏於訓練，最終於復賽後，把握正選門將賓特尼奴受傷的契機，表現出色，更在英格蘭足總盃作出幾次撲救，幫助阿仙奴奪冠，馬天尼斯完場後隨即在球場與家人通話，他解釋：「希望屋企人同球迷都可以入嚟溫布萊睇波，因為我喺貧窮嘅家庭長大，如果佢哋見到我喺球迷面前贏冠軍，會係一件特別嘅事。」

之後馬天尼斯繼續其神奇之旅，去年美洲國家盃4強哥倫比亞，在互射12碼階段救出3個極刑，幫助阿根廷最終奪冠，到今年在卡塔爾屢顯神救，再為國家隊奪得世盃，個人更加冕「金手套」，可見馬天尼斯那雙手不但挽救個人生捱，更逆轉了國家隊的命運。