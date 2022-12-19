女拔大勝英華　首名出線精英賽次階段

拔萃女書院作為傳統名校，運動成績一向出眾，游泳、田徑的連霸紀錄，兩隻手都數不完，唯獨籃球，多年未曾打入精英賽，直到今年。女拔萃今日（19日）在「全港學界精英籃球比賽」首階段賽事，以52：31大勝港島區冠軍英華女學校，首名出線，隊長王心言感歎：「終於讓人看見籃球隊的價值。」

一邊是精英賽常客，一邊是新制下的「新丁」，結果出乎意料。女拔萃王心言、陳雅怡、文浩林和康穎雅點點開花，殺英華一個措手不及，半場領先33：20。手握雙位數優勢的女拔萃未有手軟，毫不錫身撲救界外球，搶籃板，硬闖禁區搶分，以52：31大勝，小組賽3場全勝，首名晉級。

精英賽闊別四年回歸，大部分球員未曾踏足這個舞台，只能從師兄師姐口中，對賽事略知一二。但精英賽改制後，女拔萃多年未入精英賽，是真真正正的「新丁」。「我們好辛苦練波，終於拿下九龍區季軍，入來挑戰全香港的強隊，提升自己。」王心言說。與勁旅英華同組，這群女生沒有懼色，反而有種「老定」的感覺：「我們實力平均，每個位置都有不錯實力，又樂於分享。無論對手是誰，打好自己就得。」

女拔萃運動成績出眾，王心言身兼田徑、手球、投球、划艇多個項目，但最愛的，是外界較少關注的籃球：「學校其他方面好標青，籃球一直不太出眾，今年終於讓人看見籃球隊有點價值。」女拔萃在D1田徑坐擁14連霸紀錄，放下籃球，專注田徑，好像會有更好發展，王心言也曾被勸說這樣做。她的答案簡單明瞭：「我覺得，打敗一個冠軍比延續一個冠軍有趣。」

完成首階段賽事，學體會即場進行次階段抽籤，女拔萃被列入Y組，與上智和心誠同組。力爭8連霸的協恩被編入W組，會對裘錦秋和北角協同。Z組堪稱「死亡之組」，有上屆亞軍漢華、季軍永隆和青中。男子組方面，衛冕的張振興、聖若瑟和北角協同同屬X組，冠軍熱門英華與裘錦秋位於Y組。