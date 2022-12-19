發展五人足球隊為球壇輸血　冠忠南區助球員覓新路

在職業球隊站穩陣腳，是不少本地年輕球員奮鬥的目標，但其實由青年軍晉升一隊之外，球員生涯有沒有另一種可能性，值得探究。今季首次進軍「賽馬會五人足球聯賽」的冠忠南區，就希望能給予球員另一個機會，讓他們在五人足球賽的舞台，繼續發光發熱。■圖、文：林卓臻

今季「賽馬會五人足球聯賽」正進行得如火如荼，多支新軍今季加入乙組戰團，其中就包括首次派隊出戰的港超聯球隊冠忠南區。近年除了在港超逐漸成為實力分子，南區亦投放不少資源，發展青訓及女子足球等其他範疇，致力推動五人足球隊成立的南區副主席黃焯添，就說一早有相關計劃：「其實五人隊我哋一直想做，但因為疫情，加上近年要專注應付青超嘅成立，令到計劃延遲咗。搞五人隊嘅初衷，同搞一隊及地區足球一樣，都係想畀個平台一班南區出嚟嘅後生仔，等佢哋有多啲機會比賽同訓練。」

副主席黃焯添：善用地區資源

足總於2020年公布的「展望2025策略計劃」中，為五人足球發展訂立了一系列目標，近年本港不少石地場，陸續改建成五人足球場地，當中包括位於南區的黃竹坑遊樂場，黃焯添視此為建隊的契機。他提到建立南區五人隊青年軍，旨在為港隊培訓人才，強調現階段成績不是首要目標：「呢一刻我哋嘅諗法唔係去爭冠軍，而係要畀球員有更多比賽嘅機會，再運用地區資源，令球隊有更多訓練節數同時間，從而慢慢進步。」

主教練盧志傑：揀人先睇態度

現時南區五人足球隊大軍中，過半數屬U21球員，當中除了各梯隊的青年軍球員外，亦有不少球會青訓系統出身，但未能躋身一隊的年輕球員。有份負責統籌的青訓總監王子謙，過去曾入選香港五人足球代表隊，他期望南區五人隊能提供另一個發展渠道：「希望提供兩條路線，畀有興趣嘅球員知道，可以向五人隊發展呢個可能性。」他續指兩條路線其實可以互相聯繫：「五人同十一人足球學到嘅嘢，其實可以互補長短。」

講到南區五人足球隊的選人準則，主教練盧志傑坦言十分重視球員的態度和爭勝心：「最緊要有鬥心同盡力，如果Hea就不如唔好踢，輸贏喺我心目中唔係最重要，如果盡力去踢就算輸波，我都認為係值得。」「盧Sir」不忘感謝球會高層對五人隊的支持，並透露球隊成立初期，已獲多位球會人士及青訓教練支持，當中包括南區舊將羅渭達，更引述這位「好幫手」的一句話，警惕陣中年輕球員：「着得起南區呢件波衫，就要負起責任！」

門將王逸俊：最緊要唔好驚波

現年20歲的王逸俊（Frankie），為南區五人隊把守大關。Frankie指五人賽與十一人賽各有難處：「踢五人賽要唔驚波，因為對手會好近咁抽埋嚟，門將要瞓身去檔，冇得縮。」離開南區青年軍一段時間，再有機會穿上球隊戰衣，Frankie直言機會難得。多年後重披南區戰袍的，還有隊長羅渭達，「阿達」形容現時享受足球之餘，亦多了一份責任：「以前就諗自己多啲，依家會諗點樣幫班後生仔，等佢哋學習同成長。」