阿古路美斯感情深厚　成為球王「背後的男人」

阿根廷勇奪2022卡塔爾世界盃冠軍，去年因心臟問題被迫退役的阿古路亦有穿起國家隊球衣，走到球員堆高舉獎盃，相信阿根廷人都會認同這名前曼城球員佔有一定功勞，因為阿古路與美斯關係密切，可算是美斯「背後的男人」。

阿古路雖然去年因心臟問題被迫離開職業賽場，但他盡力為國家隊帶來貢獻。他於今屆世盃就充當阿根廷的「雷霆救兵」，在決賽前現身訓練場陪伴球員練習，更獲安排與好友美斯同房，也許阿古路的出現對其他阿根廷球員而言，未必有太多實質幫助，但對美斯來說，能夠在大戰前夕跟好友共眠，絕對為其心靈打下強心針。最終美斯交出理想發揮，助「潘柏斯雄鷹」捧盃，賽後阿古路更讓美斯騎上其肩膀舉高獎盃，一同分享冠軍喜悅，狀甚興奮，相信兩人感情之深盡在不言中。

阿古路於2005年，為國出戰世青盃時，首次與美斯做室友，兩人亦相當投契，美斯更成為阿古路兒子Benjamin的契爺，足見兩人感情深厚。雖然兩人未曾效力同一支球隊，美斯為巴塞隆拿屢屢建功，踏上球王之路同時，阿古路也在曼城發光發亮，但他們的友誼未受影響。最令人惋惜的是，阿古路於2021年離開曼城，並落實投效巴塞，本來盛意拳拳與美斯聯手，為曾經的「地上最強」爭取錦標，可惜巴塞受財務問題影響，無法續約美斯，使他轉戰巴黎聖日耳門，令好夢成空。禍不單行的是，阿古路隨後被發現心臟有問題，以致提早「掛靴」，美斯在好友退役後，也未有跟其他國家隊隊友同房。