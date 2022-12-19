蔗渣價錢燒鵝味道　麥亞里士打等入豪門

阿根廷勇奪世界盃冠軍，除咗美斯居功厥偉之外，亦要多得唔少「綠葉」球員默默付出，包括決賽貢獻1次助攻嘅阿歷斯麥亞里士打，呢位效力英超白禮頓嘅中場原本寂寂無聞，但今屆躍身成為阿根廷中場發電機，已吸引各大豪門注意，勢必成為下月冬季轉會市場搶手貨。

現年23歲嘅阿歷斯麥亞里士打，2019年1月由小阿根廷人加盟白禮頓，當時轉會費僅700萬鎊，其後被外借去小保加，直至上季先至成為白禮頓主力，今季大熟大勇，踢14場英超入5球。

由於阿歷斯麥亞里士打只係踢細球會，佢有份入選世界盃大軍名單，令唔少人感到意外，特別係佢曾經遭國家隊遺忘，今年年初先至獲重召，距離對上1次入選相隔2年半。

阿歷斯麥亞里士打用行動證明自己值得佔國家隊一席位，踢法瞻前顧後，分組賽對波蘭射入1球，決賽妙傳畀迪馬利亞建功，自己亦有1次幾乎單刀入波，球隊可以奪冠，佢功不可沒。

近日已傳出多間大球會睇中阿歷斯麥亞里士打、包括祖雲達斯、馬體會、車路士，車仔主帥樸達之前執教白禮頓，同阿歷斯麥亞里士打合作無間，有意帶埋佢過檔上「車」，代替走下坡嘅佐真奴。

經過世界盃後，阿歷斯麥亞里士打身價急升，起碼值6,000萬鎊，車仔想簽佢，必須大出血。