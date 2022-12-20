將帥決裂！賓施馬宣布結束國家隊生涯

法國失落世界盃冠軍之後，再受打擊，因傷缺席今屆賽事嘅射手賓施馬宣布結束國家隊生涯，唔會再為呢支歐洲勁旅披甲，據悉係由於呢位35歲金球獎得主同法國領隊迪甘斯關係破裂，加上考慮到自己年紀唔細，希望集中力量為所屬球會皇馬比賽。

賓施馬透過社交網公布決定：「我犯過錯，亦付出過，先至走到今日，我為此感到自豪，寫下自己嘅故事，而我哋嘅故事已經結束。」值得一提，賓施馬宣布永久退出國家隊嘅日子，正係佢35歲生日，似乎有希望重生嘅意思。

賓施馬2006年11月首次入選法國國家隊，總共上陣97場入37球，其中2015年因為涉嫌勒索前國家隊隊友華布拿，遭警方調查，並被主帥迪甘斯棄用長達6年，直至上年先至獲重召出戰歐國盃。

賓施馬原本都有入選法國26人名單參加今屆世界盃，但開賽前夕因傷離隊治療，一度傳出可能喺決賽復出，但最終並冇出現，甚至拒絕法國總統馬克龍邀請，唔肯去現場睇決賽。

據悉賓施馬傷勢並唔嚴重，但迪甘斯仍然要求佢離隊治療，令呢位射手非常不滿，兩人關係因而破裂。由於迪甘斯好大機會留任，賓施馬乾脆自己行先一步，結束國家隊生涯。