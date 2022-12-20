一盃接一盃 英聯盃連場大戰有得睇

英聯盃16強，狼隊主場迎戰基寧咸。今仗睇落強弱懸殊，狼隊雖然實力高過英乙嘅基寧咸幾條街，但攻力不足問題未見改善，基寧咸越級挑戰一定擺鐵桶陣死守，今仗唔慌多波入，建議捧3.5球嘅入球細。（有線604、664台周三凌晨3時45分直播）

狼隊今季攻力不濟，魯爾占美尼斯自從頭部重傷長抖，復出後始終未回復昔日狀態，老將迪亞高哥斯達更加廉頗老矣，另一前鋒柏度尼圖亦受傷患困擾，導致入球偏少，單計今季英超踢咗15輪，入得8粒咁大把，係唯一入波仍只得個位數字球隊，難怪敬陪末席，依家護級形勢水深火熱，嚟緊又有聖誕新年快車頻密賽程，隨時留力聯賽。

基寧咸盃賽擅守

雖然基寧咸只係英乙仔，但今屆3場英聯盃都以穩守迎敵，其中兩仗更拖到互射12碼贏波，包括上圈逼和英超球隊賓福特1比1，並於極刑大戰6射皆中，互射12碼贏6比5晉級，而呢3仗法定時間全開3球以下，今仗對住唔擅主攻嘅狼隊，必定重施故技，泊晒大巴死守博偷雞，中位數3.5球入球細更可取。

直播表

周三3:45am 英聯盃 米爾頓凱恩斯Vs李斯特城

有線602、662台

周三3:45am 英聯盃 紐卡素Vs般尼茅夫

有線601、661台

周三3:45am 英聯盃 狼隊Vs基寧咸

有線604、664台

周三4:00am 蘇超 鴨巴甸Vs格拉斯哥流浪

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