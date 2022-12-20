黃金寶聖誕節首辦虛擬單車賽　呼籲學生參戰

香港體壇傳奇黃金寶重踏車壇再追夢！這位一代「亞洲車神」最近再轉角色，由昔日的幕前轉到幕後，今個聖誕節他更首次舉辦電競單車錦標賽，阿寶希望單車項目可以「踩」入校園，並發掘更多未來接班人。

阿寶周日剛參與濶別4年的香港單車節，他表示雖然經歷三年疫情，但單車文化依舊無減，他接着即變身「搞手」在聖誕節一連三天的假期在亞洲國際博覽館舉行「JetBlack 電競單車錦標賽」，讓市民在節日繼續延續「單車熱」。

賽事周三（21日）晚將會截止報名，阿寶呼籲有興趣的朋友把握機會參加，比賽設有學生組、公開組團體接力賽及公開賽，阿寶特別想推動學生組別，希望更多同學可以參與，感受「踩車」的樂趣，「單車在香港都算是普及運動，受市民愛戴，但校園好似較為少有這項運動，希望可推動多一點，其中一個就是單車機虛擬模式可在校內訓練，另外同學們在課餘時間的體育鍛練，也是享心樂趣的事。」

阿寶續稱:「波GAME可能要勝負，我現在都有指導中學同學，有時帶他們離開學校踩到單車徑，他們好雀躍，不一定要比較快慢，只是享樂，對身心都很有幫助，我現在想做就是多一點推動單車運動，而這個虛擬比賽可以算是頭炮。」

「Jetblack電競單車錦標賽」

活動日期: 12月25日至12月27日

地點：城市運動博覽 City Games Expo 2022 - 亞洲國際博覽館5號展館

組別及費用:

- 學生組(12-18歲)$100

- 公開組團體接力賽 $600 (4-6人)

- 公開組(12歲或以上) $150 (12-18歲組$100)

獎項：各組別頭三名，各組別各有不同