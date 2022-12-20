坦哈格有奇招 出動無人機幫手訓練曼聯

世界盃舉行期間，曼聯仍然維持操練，領隊坦哈格趁機試新招，包括使用無人機拍攝訓練情況，分析球員走位等數據，然後作出改善，以高科技方法提升紅魔鬼水準，下半季表現值得令人期待。

根據英國《太陽報》爆料，曼聯早前去西班牙集訓期間，有超過20位教練及助手等工作人員隨隊，並喺訓練期間使用唔同科技幫手，當中以用無人機最受注目。

據悉坦哈格認為從高空角度，可以更清楚睇到陣式變動及球員走位，亦可以將片段作為教材，清晰解釋畀球員聽問題所在。

除咗科技之外，坦哈格都好注重球員心理需要，聘請一間荷蘭顧問公司幫手處理球員心理問題，當中有心理專家、「人生教練」定期輔導球員情緒。另外，坦格格甚至研究職業單車運動員嘅飲食作息習慣，希望從中搵到有用方法，運用落球員身上。

坦哈格話：「頂級賽事之中，對手無時無刻都諗緊點樣擊敗你，我哋必迅速作出適應及改變，呢項工作並唔容易。」呢位荷蘭名帥認為曼聯積累唔少問題，需要更大力改革。