劉慕裳亞洲空手道錦標賽勇奪銀牌

香港空手道好手劉慕裳（Grace）於烏茲別克首都塔什干舉行的亞洲錦標賽女子個人形項目中，以高分兩奪小組首名殺入決賽，可惜在今日的金牌戰最終不敵日本名將大野暉，收穫一面銀牌。

世界排名升上第2位個人新高的劉慕裳，於初賽一直表現水準，第一場分組賽以24.08分於9名參賽者中排第一。晉級次圈後她保持勁頭，獲25.34分力壓其餘3名對手，強勢躋身金牌戰，與世界排名第一的大野暉爭冠。最終劉慕裳不敵大野暉，屈居亞軍，這亦是她歷來第5面亞洲賽獎牌，錄得3銀2銅。

事實上，作為東京奧運銅牌好手，劉慕裳近年持續勇態，至今已連續至少12個比賽躋身三甲，擸走今年的伯明翰世界運動會、去年杜拜世界錦標賽、東京奧運、亞洲賽及多站K1聯賽獎牌，全部獲得獎牌而回。

港隊其他成員此行亦有牌落袋，鄧宇軒於男子U21個人形獲得銅牌。何佳恩於女子個人組手68公斤以上級別摘銅。另外，新秀曾柏賢在男子少年個人形添上一面銅牌，招俊然於青年男子個人形奪銀。至於女子成年隊際組手由隊員周曦活、曾綺婷、蔡韻瑜及何佳恩爭得季席，收穫銅牌。