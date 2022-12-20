阿根廷捧世界盃　C朗連累喬治娜被圍插

阿根廷歷史性第3度捧走世界盃，時隔36年再次圓夢，上一次奪標就連美斯都未出世，很多球迷不論是否一向撐阿根廷的，今次都希望美斯可以實現夢想，世界盃後全球四方八面都向美斯祝賀，但佢嘅死敵C朗就一直無表態，連累愛人、本身是阿根廷人嘅喬治娜都受到網暴被圍插。

世盃決賽結束咗兩日，C朗嘅社交平台一直無更新，無恭喜美斯都是預計之內，不過佢愛人喬治娜就應該幾難堪，身為阿根廷人嘅喬治娜一向都活躍社交網，平時嘅動態多姿多采，但自己國家圓夢竟然一句都無提，相信都係因為C朗嘅關係，好多球迷近日不停在佢動態下面留言，指責佢祖國圓夢都保持沉默，更有球迷直言「係咪C朗唔畀你在社交平台慶祝」。

坦白講，相信喬治娜都好無奈，阿根廷奪世界盃當然開心，但因為愛郎C朗同美斯嘅關係，又怕愛郎小氣，有球迷甚至猜測如果喬治娜在社交平台對阿根廷發賀稿，隨時會被C朗飛走。值得一提，喬治娜嘅爸爸都係一名阿根廷足球員，因病去世，而媽媽是西班牙人，而且喬治娜仲要在布宜諾斯艾利斯出世。

反而C朗二家姐卡蒂婭就顯得大方，她在社交平台發帖文:「卡塔爾世界盃係最差嘅世界盃，但好彩我哋睇到一場非常精彩嘅決賽。祝賀阿根廷！」卡蒂婭仲稱讚在決賽大演帽子戲法嘅基利安麥巴比：「麥巴比太令人不可思議，光明嘅前途等着你，你真是令人難以置信。」