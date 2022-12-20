【女足粉絲團】 標準流浪7連勝登上榜首

賽馬會女子足球聯賽（甲組）上周繼續輪空，但乙組則上演了4場賽事，其中實力分子標準流浪憑馮浚翎、白芮慈及劉珈希各建一功，加上對方球員的烏龍球，4球大炒觀塘，7戰全勝下升上榜首。

標準流浪今場於青衣東北公園面對觀塘，實力佔優的流浪，今場有首席射手羅安琪確診缺陣，加上受制於寒冷天氣，導致遲遲未能入局。直至24分鐘，謝思琦右路突破後傳中，對方後衞禁區內犯手球，十二碼由隊長馮浚翎操刀射入，流浪領先1比0。

35分鐘流浪再下一成，馮浚翎右路傳中，觀塘門將「甩手」，白芮慈輕鬆射入空門，她更在入球後做出「G」字手勢，向剛離世的親人表示敬意。5分鐘後謝思琦傳入禁區，觀塘後衞陳皓靈門前不慎擺烏龍，流浪領先3比0完上半場。

易邊後流浪繼續控制戰局，70分鐘張家茵交出直線，後備入替的劉珈希單刀射入，最終流浪贏4球大勝而回，豪取7連勝兼1球不失，力壓今輪賽事腰斬的屯門升上榜首。

至於冠忠南區亦重拾勝軌，憑譚家燕、林翠玉及蘇瑋婷的入球，3比0擊敗樂天，守在聯賽第4名。值得一提，2022年的乙組比賽已經全部踢完，第8輪賽事直至1月7日才重燃戰火。

【賽馬會女子足球聯賽 (乙組)】最新戰果

冠忠南區 3比0 樂天

黃大仙 4比0 佳聯元朗

東區 0比3 凱景

標準流浪 4比0 觀塘