過往碰頭入球多　紐卡素般尼茅夫大駁火

英聯盃16強上演「全英超」戲碼，紐卡素主場迎戰般尼茅夫，「新土豪」紐卡素今季表現出色，曾經擊敗熱刺、車路士等傳統勁旅，佢哋除咗要力爭英超前4位之外，亦唔會放過奪取英聯盃嘅機會，今仗勢必全力搶攻。至於般尼茅夫踢法亦非常進取，近4場比賽合共轟入12球，有本錢同紐卡素駁火。加上雙方近6次對賽有5次總入球開3球或以上，可博中位數2.5球嘅入球大。（有線601、661台周三凌晨3時45分直播）

紐卡素上年10月獲得沙特阿拉伯主權基金入主後，迅速壯大，今季更加踢出豪門風範，暫時位居英超第3位。世界盃舉行期間，「喜鵲」並冇偷懶，拉大隊去沙特阿拉伯集訓，期間同希拉爾踢熱身賽，並大勝5比0。其後返到主場以2比1擊敗西甲球隊華歷簡奴，可見球員仍然保持勇態。紐卡素強勢崛起後，當然希望有錦標落袋，由於爭奪英超冠軍比較困難，相信佢哋會先向盃賽埋手，今仗踢英聯盃，戰意有保證。

早前曾雙殺愛華頓

另一邊廂，般尼茅夫雖然整體實力唔及紐卡素，但勝在踢法夠豪邁，即使對強隊，亦唔會刻意死守，結果難免比較吃虧，包括曾慘吞利物浦9蛋。不過，般尼茅夫演出逐漸有改善，上月分別喺英聯盃及英超「雙殺」愛華頓，合共轟入7球，近4場比賽總入球全開3球或以上，就算今場輸畀紐卡素，相信都有力入波，開出入球大嘅機會甚高。